Пожежа в Кемерово: кількість загиблих зросла до 48 осіб

Кількість загиблих унаслідок пожежі в російському Кемерово зросла до 48, безвісти зниклими вважають менше 30 людей.

Пожежу у торговельно-розважальному центрі "Зимняя вишня" вдалося ліквідувати, наразі розпочався розбір завалів.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на оперативний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації.

"На місці пожежі в районі кінотеатру виявлені тіла ще 11 загиблих. Таким чином, підтверджено загибель 48 осіб", - сказав представник оперативного штабу, а також додав:

"Пожежу загасили, почався суцільний розбір завалів, дим над ТЦ практично зник. Пожежні проливають водою тліючі конструкції, щоб не допустити повторного займання", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

З палаючої будівлі були врятовані 20 осіб, ще 200 евакуйовані.