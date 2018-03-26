Пожежа в Кемерово: кількість загиблих зросла до 48 осіб
Пожежу у торговельно-розважальному центрі "Зимняя вишня" вдалося ліквідувати, наразі розпочався розбір завалів.
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на оперативний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації.
"На місці пожежі в районі кінотеатру виявлені тіла ще 11 загиблих. Таким чином, підтверджено загибель 48 осіб", - сказав представник оперативного штабу, а також додав:
"Пожежу загасили, почався суцільний розбір завалів, дим над ТЦ практично зник. Пожежні проливають водою тліючі конструкції, щоб не допустити повторного займання", - зазначили у штабі.
Нагадаємо, 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.
З палаючої будівлі були врятовані 20 осіб, ще 200 евакуйовані.
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