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Пожежа в Кемерово: кількість загиблих зросла до 48 осіб

Вогонь ліквідували
Кількість загиблих унаслідок пожежі в російському Кемерово зросла до 48, безвісти зниклими вважають менше 30 людей.
Пожежа в Кемерово: кількість загиблих зросла до 48 осіб Фото: ria.ru

Пожежу у торговельно-розважальному центрі "Зимняя вишня" вдалося ліквідувати, наразі розпочався розбір завалів.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на оперативний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації.

"На місці пожежі в районі кінотеатру виявлені тіла ще 11 загиблих. Таким чином, підтверджено загибель 48 осіб", - сказав представник оперативного штабу, а також додав:

"Пожежу загасили, почався суцільний розбір завалів, дим над ТЦ практично зник. Пожежні проливають водою тліючі конструкції, щоб не допустити повторного займання", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

З палаючої будівлі були врятовані 20 осіб, ще 200 евакуйовані.

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26 03 2018 08:35
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