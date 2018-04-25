Працівникам Дніпровської міськради заборонили з'являтися нетверезими на людях

Норми поведінки чиновників затвердили під час сесії міськради 25 квітня, повідомляє "Укрінформ".

У рішенні сесії зазначено, що за дотриманням норм стежитиме спеціальна комісія з питань поведінки працівників Дніпровської міськради. За порушення кодексу передбачена дисциплінарна відповідальність.

Серед загальних обов'язків працівників мерії – якісне і своєчасне виконання роботи, неупередженість, а також ввічливість і доброзичливість. Крім цього, працівники муніципалітету зобов'язані не допускати у міжособистісному спілкуванні, публічних виступах чи коментарях у соцмережах висловлювання, що дискримінують, принижують національну чи людську гідність, релігійні переконання інших. Також їм варто утриматися від створення й поширення неточних і упереджених матеріалів.

Окремий пункт кодексу – вимоги до зовнішнього вигляду працівників мерії. Так, для жінок основою офіційно-ділового стилю вважається костюм класичного крою. При цьому спідниця має бути приблизно до середини коліна – на 5 см вище або нижче. Допускаються також брючні костюми, класичні блузи та закриті сукні. Крім цього, працівницям слід добирати речі не більше як трьох кольорів і двох типів принтів. Водночас жінкам, які працюють у мерії, рекомендовано утриматися від прозорих тканин, глибоких декольте, занадто вузьких і коротких спідниць з глибокими розрізами.

Чоловічий дрес-код у мерії передбачає костюм і сорочку спокійних кольорів.

Працівники міськради, які постійно спілкуються з містянами, носитимуть бейджі із зазначенням прізвища, ім'я та посади.

Також кодексом заборонено з'являтися у громадських місцях у нетверезому стані – навіть у неробочий час.

Документ також регламентує графік роботи. Загалом це 40 годин на тиждень: з понеділка по четвер – з 9:00 до 18:00, а у п'ятницю – до 16:45. Перерва – з 13:00 до 13:45.

У міськраді Дніпра впевнені, що кодекс допоможе чиновникам працювати ефективніше та уникати, зокрема, зловживань владою.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко дозволив надати органам місцевого самоврядування право обмежувати продаж алкоголю в певний час доби.