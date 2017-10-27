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Працівниця суду в Полтаві придбала кросовер Mercedes майже за мільйон гривень

Також у неї є недобудований будинок у Полтаві площею 238 кв. м
Секретар судового засідання канцелярії Ленінського районного суду міста Полтава Софія Кочарян придбала новий кросовер Mercedes за 950 тисяч гривень.
Працівниця суду в Полтаві придбала кросовер Mercedes майже за мільйон гривень Фото: з відкритих джерел

Таке повідомлення про зміну майнового стану вона подала до Єдиного державного реєстру декларацій 24 жовтня, пише "Слово і Діло".

Згідно з поданим документом, 11 жовтня Качарян продала Fiat 500 L 2014 року за 450 тис. грн і купила новенький Mercedes GLA 180 2017 року за 948 тис. грн у "Харків-Авто".

В електронній декларації за 2016 рік секретар райсуду вказала, що володіє двома земельними ділянками в Полтаві, а живе з чоловіком у квартирі площею 48 кв. м, якою володіє третя особа. Також у неї є недобудований будинок у Полтаві площею 238 кв. м.

З транспортних засобів у Кочарян та її чоловіка проданий Fiat, Chrysler Wrangler 1990 року та Volkswagen Touareg 2011 року, яким володіє третя особа, а використовує чоловік працівниці суду.

За минулий рік чоловік Кочарян заробив 138 700 грн, а вона – нічого. Готівкою сім'я зберігала 150 тис. доларів, а ще 75 тис. дол. вони позичили третім особам.

Нагадаємо, що Народний депутат, член фракції "Народного фронту" Валерій Лунченко отримав від батька в подарунок позашляховик Audi Q7 2015 року випуску.

 

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27 10 2017 20:38
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