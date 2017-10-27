Працівниця суду в Полтаві придбала кросовер Mercedes майже за мільйон гривень

Також у неї є недобудований будинок у Полтаві площею 238 кв. м

Секретар судового засідання канцелярії Ленінського районного суду міста Полтава Софія Кочарян придбала новий кросовер Mercedes за 950 тисяч гривень.

Таке повідомлення про зміну майнового стану вона подала до Єдиного державного реєстру декларацій 24 жовтня, пише "Слово і Діло".

Згідно з поданим документом, 11 жовтня Качарян продала Fiat 500 L 2014 року за 450 тис. грн і купила новенький Mercedes GLA 180 2017 року за 948 тис. грн у "Харків-Авто".

В електронній декларації за 2016 рік секретар райсуду вказала, що володіє двома земельними ділянками в Полтаві, а живе з чоловіком у квартирі площею 48 кв. м, якою володіє третя особа. Також у неї є недобудований будинок у Полтаві площею 238 кв. м.

З транспортних засобів у Кочарян та її чоловіка проданий Fiat, Chrysler Wrangler 1990 року та Volkswagen Touareg 2011 року, яким володіє третя особа, а використовує чоловік працівниці суду.

За минулий рік чоловік Кочарян заробив 138 700 грн, а вона – нічого. Готівкою сім'я зберігала 150 тис. доларів, а ще 75 тис. дол. вони позичили третім особам.