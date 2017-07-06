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Правоохоронці проводять обшуки в Ірпінській міськраді

Міський голова начебто у відрядженні
Прокуратура Київської області проводить ряд санкціонованих обшуків, зокрема, в Ірпінській міській раді.
Правоохоронці проводять обшуки в Ірпінській міськраді Фото: irpin.online

Прокуратура Київської області спільно зі співробітниками Департаменту захисту економіки Національної поліції, на підставі ухвал суду, проводить одночасно низку санкціонованих обшуків, інформує "Українська правда" з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Слідчі дії тривають у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Під час проведення першочергових слідчих дій проводиться ряд заходів з метою перевірки можливої розтрати бюджетних коштів.

Обшуки проводять в Ірпінській міськраді та на всіх комунальних підприємствах Ірпінської ради, в тому числі у відділі освіти, КП "Ірпіньжитлобудінвест", КП "Ірпіньводоканал", повідомляє "Ірпінь онлайн".

На момент обшуку мера Ірпеня Володимира Карплюка і секретаря ради Юрія Денисенка не було на місці. Карплюк на своїй сторінці у Facebook повідомив, що перебуває у відрядженні.

Правоохоронці обіцяють надати більше інформації за результатами проведених слідчих дій.

Нагадаємо, що мер Ірпеня Володимир Карплюк подав електронну декларацію за 2016 рік, в якій вказав три квартири у Польщі.

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07 06 2017 15:19
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