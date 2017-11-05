НОВИНИВійськова прокуратура спільно з карним розшуком Нацполіції Києва затримала трьох осіб, які вимагали в бізнесмена 1,3 млн доларів нібито для передачі генпрокурору Юрієві Луценку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Правоохоронці затримали вимагачів $1,3 млн хабара нібито для Луценка
Фігурантами справи виявилися два адвокати й обвинувачений у вбивстві
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
"Цимус справи в тому, що два адвокати й один підсудний за статтею про умисне вбивство громадянина вимагали від приватного підприємця 1,3 млн доларів для передачі особисто генпрокуророві України. Інакше погрожували всім - від наїзду на бізнес до фізичної розправи. Спасибі підприємцю за довіру. Саме його повідомлення стало початком кінця цієї кримінальної групи. Якщо ще хтось стикається з поборами на користь прокурорів будь-якого рівня - звертайтеся, браслетів вистачає", - повідомив Луценко на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко представив нового прокурора Чернівецької області, ним став Олег Соболь.
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11 05 2017 09:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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