Правоохоронці затримали вимагачів $1,3 млн хабара нібито для Луценка

Військова прокуратура спільно з карним розшуком Нацполіції Києва затримала трьох осіб, які вимагали в бізнесмена 1,3 млн доларів нібито для передачі генпрокурору Юрієві Луценку.

"Цимус справи в тому, що два адвокати й один підсудний за статтею про умисне вбивство громадянина вимагали від приватного підприємця 1,3 млн доларів для передачі особисто генпрокуророві України. Інакше погрожували всім - від наїзду на бізнес до фізичної розправи. Спасибі підприємцю за довіру. Саме його повідомлення стало початком кінця цієї кримінальної групи. Якщо ще хтось стикається з поборами на користь прокурорів будь-якого рівня - звертайтеся, браслетів вистачає", - повідомив Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко представив нового прокурора Чернівецької області, ним став Олег Соболь.