Прем'єр Іспанії пригрозив розпустити уряд Каталонії

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що в разі необхідності скористається своїм правом розпустити уряд Каталонії, який виступає за незалежність регіону.

Газета El Pais поставила Рахою запитання, чи готовий він скористатися правом використовувати статтю 155 Конституції Іспанії, яка дозволяє розпускати регіональні уряди. На це прем'єр-міністр відповів, що не виключає жодних можливостей у рамках чинного законодавства.

"В ідеалі хотілося б уникнути крайніх рішень. Але для цього потрібно, щоб ситуація змінилася", - підкреслив Рахой.

За словами глави іспанського уряду, влада Каталонії повинна скасувати результати референдуму, за підсумками якого вона заявила про намір оголосити незалежність регіону. За його словами, вже очевидно, що чим довше ситуація буде залишатися невизначеною, тим буде гірше для всіх.

Рахой підкреслив, що не має наміру вести переговори під загрозою шантажу з боку каталонської влади. Він також запевнив, що частини національної поліції і цивільної гвардії будуть залишатися на території Каталонії до того часу, поки ситуація не заспокоїться. Водночас він підкреслив, що рішення про їх передислокацію ухвалює не уряд, а суди.

Нагадаємо, що у неділю, 1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.