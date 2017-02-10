Ми вибороли право на незалежність, - лідер Каталонії

Каталонський президент Карлес Пучдемон заявив, що Каталонія "виборола право стати незалежною державою".

Про це повідомляє AP.

"Сьогодні іспанська держава написала ще одну ганебну сторінку в своїй історії з Каталонією", - заявив Пучдемон, виступаючи по телебаченню з Барселони після того, як в північно-східному регіоні Іспанії були закриті виборчі дільниці.

Як повідомлялося, за вихід Каталонії зі складу Іспанії проголосувало 90% виборців, які прийшли на референдум і змогли проголосувати. Це приблизно 42,3 відсотка від загальної кількості виборців Каталонії, яка становить 5,34 мільйона.

Референдум в Каталонії проходив на тлі спроб центральної влади зупинити його за допомогою силовиків. Як повідомляє видання, щонайменше 844 людини і 33 поліцейських були поранені в ході протистояння.

Пучдемон також заявив, що звернеться до Європейського союзу у зв'язку з ймовірними порушеннями прав людини з боку іспанського уряду.

Глава уряду Іспанії Мар'яно Рахой виступив з екстреним зверненням до нації, в якому заявив, що в Каталонії не було референдуму про самовизначення.

На 3 жовтня в Каталонії намічено загальний страйк.

