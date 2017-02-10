Ми вибороли право на незалежність, - лідер Каталонії
Про це повідомляє AP.
"Сьогодні іспанська держава написала ще одну ганебну сторінку в своїй історії з Каталонією", - заявив Пучдемон, виступаючи по телебаченню з Барселони після того, як в північно-східному регіоні Іспанії були закриті виборчі дільниці.
Як повідомлялося, за вихід Каталонії зі складу Іспанії проголосувало 90% виборців, які прийшли на референдум і змогли проголосувати. Це приблизно 42,3 відсотка від загальної кількості виборців Каталонії, яка становить 5,34 мільйона.
Референдум в Каталонії проходив на тлі спроб центральної влади зупинити його за допомогою силовиків. Як повідомляє видання, щонайменше 844 людини і 33 поліцейських були поранені в ході протистояння.
Пучдемон також заявив, що звернеться до Європейського союзу у зв'язку з ймовірними порушеннями прав людини з боку іспанського уряду.
Глава уряду Іспанії Мар'яно Рахой виступив з екстреним зверненням до нації, в якому заявив, що в Каталонії не було референдуму про самовизначення.
На 3 жовтня в Каталонії намічено загальний страйк.
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