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Ми вибороли право на незалежність, - лідер Каталонії

На 3 жовтня в Каталонії намічено загальний страйк
Каталонський президент Карлес Пучдемон заявив, що Каталонія "виборола право стати незалежною державою".
Ми вибороли право на незалежність, - лідер Каталонії Фото: twitter.com/societatcc_int

Про це повідомляє AP.

"Сьогодні іспанська держава написала ще одну ганебну сторінку в своїй історії з Каталонією", - заявив Пучдемон, виступаючи по телебаченню з Барселони після того, як в північно-східному регіоні Іспанії були закриті виборчі дільниці.

Як повідомлялося, за вихід Каталонії зі складу Іспанії проголосувало 90% виборців, які прийшли на референдум і змогли проголосувати. Це приблизно 42,3 відсотка від загальної кількості виборців Каталонії, яка становить 5,34 мільйона.

Референдум в Каталонії проходив на тлі спроб центральної влади зупинити його за допомогою силовиків. Як повідомляє видання, щонайменше 844 людини і 33 поліцейських були поранені в ході протистояння.

Пучдемон також заявив, що звернеться до Європейського союзу у зв'язку з ймовірними порушеннями прав людини з боку іспанського уряду.

Глава уряду Іспанії Мар'яно Рахой виступив з екстреним зверненням до нації, в якому заявив, що в Каталонії не було референдуму про самовизначення.

На 3 жовтня в Каталонії намічено загальний страйк.
 

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02 10 2017 06:55
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