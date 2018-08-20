Прем'єр-міністром Словенії став комік
Його кандидатуру підтримали 55 депутатів, проти висловився 31, повідомляє TJ з посиланням на місцеву пресу.
40-річний Шарец став наймолодшим главою уряду в історії Словенії. З 2010 року він займав пост мера міста Камнік, а в 2017 році балотувався в президенти. Хоча він вже більше 8 років в політиці, багато жителів країни до цих пір асоціюють його з комедією.
Шарец закінчив Люблінську Академію театру. Найкраще йому вдавалися пародії на словенських політиків, серед яких колишні прем'єр-міністри Янез Яншу і Андрій Баюк. Ще один популярних образ актора - простолюдин на ім'я Іван Серпентіншек, який жартує про жінок і скаржиться на життя.
Нагадаємо, що на парламентських виборах у Словенії перемогла правоцентристська опозиція.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими