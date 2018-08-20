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Прем'єр-міністром Словенії став комік

40-річний Шарец став наймолодшим главою уряду в історії Словенії
Новим прем'єр-міністром Словенії став комік Мар'ян Шарец, який прославився політичною сатирою.
Прем Мар'ян Шарец. Фото RTV

Його кандидатуру підтримали 55 депутатів, проти висловився 31, повідомляє TJ з посиланням на місцеву пресу.

40-річний Шарец став наймолодшим главою уряду в історії Словенії. З 2010 року він займав пост мера міста Камнік, а в 2017 році балотувався в президенти. Хоча він вже більше 8 років в політиці, багато жителів країни до цих пір асоціюють його з комедією.

Шарец закінчив Люблінську Академію театру. Найкраще йому вдавалися пародії на словенських політиків, серед яких колишні прем'єр-міністри Янез Яншу і Андрій Баюк. Ще один популярних образ актора - простолюдин на ім'я Іван Серпентіншек, який жартує про жінок і скаржиться на життя.

Нагадаємо, що на парламентських виборах у Словенії перемогла правоцентристська опозиція.

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20 08 2018 13:17
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