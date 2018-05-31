Президент анонсував безвізовий режим із Таїландом Українці можуть їздити без візи більш ніж в сто країн світу. Найближчим часом список буде розширено

Президент України Петро Порошенко під час поїздки в Івано-Франківську область повідомив про те, що Україна найближчим часом підпише угоду про безвізовий режим з Таїландом.

Фото: turizmua.com.ua

"Отримав український паспорт і вільно подорожуй. Не тільки в країни Європейського Союзу, а на територію 117 країн. Хочеш в Латинську Америку, будь ласка. Хочеш в Катар, хочеш в Кувейт, хочеш, та куди завгодно. Найближчим часом, буде Таїланд. Скрізь по світу", - сказав він. Нагадаємо, що у квітні українське МЗС досягло домовленості про безвізовий режим з двома країнами Південної Америки: Уругваєм та Перу.

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