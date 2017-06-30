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Президент Порошенко відповів на електронну петицію щодо розблокування "ВКонтакте"

Порошенко пояснив своє рішення
Президент України Петро Порошенко відповів на електронну петицію щодо скасування блокування "Вконтакте", яку підписали 25 359 людей з 25 тисяч необхідних.
Президент Порошенко відповів на електронну петицію щодо розблокування "ВКонтакте" Фото: kommersant.ua

Президент вважає "неможливим" підтримання петиції.

Про це йдеться в офіційній відповіді Порошенка на електронну петицію на веб-сайті президента.

Порошенко навів причини такого рішення.

За його словами, заборонені в Україні "ВКонтакте" та Mail.ru "широко використовуються російськими спецслужбами для просування російської пропаганди і проведення спеціальних інформаційних операцій проти України та її громадян".

Президент заявив, що вказані компанії сприяють спецслужбам Росії у збиранні, зберіганні, використанні та поширенні інформації з обмеженим доступом – персональних даних та особистого листування громадян України.

"Значна кількість зареєстрованих у соціальних мережах осіб залучається російськими спецслужбами для вербування українців до агентурної мережі та організації каналів збору інформації про пересування техніки й особового складу Збройних Сил України, що беруть участь у проведенні антитерористичної операції на сході України", – йдеться у відповіді Порошенка.

Крім того, президент вважає, що контент цих ресурсів спрямований на "намагання маніпулювати суспільною свідомістю через поширення недостовірної, неповної та упередженої інформації, сприяння присутньому, на жаль, в Україні протестному антиукраїнському потенціалу, втягненню його в антинародні акції та масові заворушення".

Як приклад Порошенко навів громадянина РФ Сергія Жука, який протягом 2014-2015 років був учасником самоназваної "ДНР".

"Він, використовуючи легендовані профілі "Степана Мазури" (вигадана особа), в тому числі "ВКонтакте", поширював інформацію, яка містила заклики до насильницької зміни конституційного ладу, повалення державної влади, організації масових заворушень тощо", – йдеться у повідомленні.

Також Порошенко заявив, що групами компаній "Mail.ru Group" та "Яндекс" здійснюються активні заходи щодо блокування діяльності українських рекламних компаній в мережі інтернет, монополізації ринку онлайн-сервісів.

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Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У червні петиція до Президента України Петра Порошенка з вимогою скасувати блокування російської соціальної мережі "ВКонтакте" набрала 25 тис. підписів, необхідних для її розгляду.

Київський офіс соціальної мережі "ВКонтакте" закрили через санкції.

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30 06 2017 08:15
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