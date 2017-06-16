"ВКонтакте" закрив офіс у Києві

Київський офіс соціальної мережі "ВКонтакте" закрили через санкції.

Про це повідомив прес-секретар українського філіалу Влад Леготкін, передає "Громадське".

"Усім співробітникам запропонували продовжити роботу "ВКонтакте" або в холдингу Mail.Ru Group. Звичайно, кожен вирішить для себе самостійно, чи є така можливість", - сказав Леготкин.

Як відомо, у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

Нагадаємо, що СБУ 29 травня провела обшук в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" за статтею "Державна зрада".

В українській спецслужбі заявили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував і передавав спеціальним службам РФ персональні дані українських громадян. Ця інформація використовувалася спецслужбам РФ для планування, організації і проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в Україні.Сервіси "Яндекса" входять в список ресурсів, доступ до яких заблоковано для українських користувачів.

У свою чергу компанія "Яндекс", коментуючи обшуки в офісах української "дочки" в Києві та Одесі, проведені Службою безпеки України, спростували інформацію про передачу персональних даних українських громадян спецслужбам РФ.

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