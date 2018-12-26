Президент заявив, що за час дії воєнного стану злочинність впала в десяти областях

Президент Петро Порошенко заявив про зменшення рівня злочинності в 10 областях України за час дії воєнного стану.

"Цікава деталь: в 10 областях, де діяв воєнний стан протягом місяця зареєстровано на 26% менше злочинів, ніж зазвичай. Порядку і безпеки на вулицях наших обласних центрів і в Києві стало більше", – заявив глава держави на засіданні РНБО 26 грудня, інформує "Українська правда".

При цьому "вже більше виявлено і незареєстрованої зброї, більше виявлено злочинців і зараз відбувається процес притягнення їх до відповідальності", зазначив Порошенко.

"Наголошую, що більше тисячі громадян, які не змогли обґрунтувати мету своєї поїздки прикордонниками за рішенням ДПСУ були розвернуті на порозі", – сказав він.

Президент Петро Порошенко оголосив про припинення воєнного стану, який ввели в кінці листопада на території 10 прикордонних областей.