Президент заявив, що за час дії воєнного стану злочинність впала в десяти областях
"Цікава деталь: в 10 областях, де діяв воєнний стан протягом місяця зареєстровано на 26% менше злочинів, ніж зазвичай. Порядку і безпеки на вулицях наших обласних центрів і в Києві стало більше", – заявив глава держави на засіданні РНБО 26 грудня, інформує "Українська правда".
При цьому "вже більше виявлено і незареєстрованої зброї, більше виявлено злочинців і зараз відбувається процес притягнення їх до відповідальності", зазначив Порошенко.
"Наголошую, що більше тисячі громадян, які не змогли обґрунтувати мету своєї поїздки прикордонниками за рішенням ДПСУ були розвернуті на порозі", – сказав він.
Президент Петро Порошенко оголосив про припинення воєнного стану, який ввели в кінці листопада на території 10 прикордонних областей.
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