Президентом Німеччини став Франк-Вальтер Штайнмайєр
Франк-Вальтер Штайнмайєр був єдиним кандидатом від блоку Християнсько-демократичний союз і християнсько-соціальний союз Німеччини, а також Соціал-демократичної партії Німеччини і набрав абсолютну більшість голосів представників Федеральних зборів вже в першому турі. Зокрема, за Штайнмайєра проголосував 931 виборник з числа депутатів Бундестагу і делегатів земельних парламентів при необхідному 631 голосі для перемоги в першому турі. Про це повідомляє DW.
Відзначається, що переміг на виборах кандидат є президентом з того моменту, як він погодився з результатами голосування у федеральному зборах. На 19 березня запланована церемонія інавгурації. Штайнмайєр змінює на посаді 77-річного Йоахіма Гаука.
Нагадаємо, сьогодні в Берліні почалося засідання Федеральних зборів по обранню президента Німеччині.
Всього кандидатів на пост глави країни було п'ять:
- Крістоф Буттерверг ("Ліва партія")
- Олександр Хольд (партія "Вільні виборці")
- Альбрехт Глазер (віце-голова "Альтернативи для Німеччини")
- Енгельберт Зоннеборне (висуванець "піратів")
- Франк-Вальтер Штайнмайер (екс-міністр закордонних справ)
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