Президентом Німеччини став Франк-Вальтер Штайнмайєр

Він у першому турі набрав 931 голос вибірників при 631 необхідному для перемоги

Колишній міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайєр обраний новим президентом Федерати́вної Респу́бліки Німе́ччини.

Франк-Вальтер Штайнмайєр був єдиним кандидатом від блоку Християнсько-демократичний союз і християнсько-соціальний союз Німеччини, а також Соціал-демократичної партії Німеччини і набрав абсолютну більшість голосів представників Федеральних зборів вже в першому турі. Зокрема, за Штайнмайєра проголосував 931 виборник з числа депутатів Бундестагу і делегатів земельних парламентів при необхідному 631 голосі для перемоги в першому турі. Про це повідомляє DW.

Відзначається, що переміг на виборах кандидат є президентом з того моменту, як він погодився з результатами голосування у федеральному зборах. На 19 березня запланована церемонія інавгурації. Штайнмайєр змінює на посаді 77-річного Йоахіма Гаука.

Нагадаємо, сьогодні в Берліні почалося засідання Федеральних зборів по обранню президента Німеччині.

Всього кандидатів на пост глави країни було п'ять: