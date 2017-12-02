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Президентом Німеччини став Франк-Вальтер Штайнмайєр

Він у першому турі набрав 931 голос вибірників при 631 необхідному для перемоги
Колишній міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайєр обраний новим президентом Федерати́вної Респу́бліки Німе́ччини.
Президентом Німеччини став Франк-Вальтер Штайнмайєр Фото: reuters.com

Франк-Вальтер Штайнмайєр був єдиним кандидатом від блоку Християнсько-демократичний союз і християнсько-соціальний союз Німеччини, а також Соціал-демократичної партії Німеччини і набрав абсолютну більшість голосів представників Федеральних зборів вже в першому турі. Зокрема, за Штайнмайєра проголосував 931 виборник з числа депутатів Бундестагу і делегатів земельних парламентів при необхідному 631 голосі для перемоги в першому турі. Про це повідомляє DW.

Відзначається, що переміг на виборах кандидат є президентом з того моменту, як він погодився з результатами голосування у федеральному зборах. На 19 березня запланована церемонія інавгурації. Штайнмайєр змінює на посаді 77-річного Йоахіма Гаука.

Нагадаємо, сьогодні в Берліні почалося засідання Федеральних зборів по обранню президента Німеччині.

Всього кандидатів на пост глави країни було п'ять:

  • Крістоф Буттерверг ("Ліва партія")
  • Олександр Хольд (партія "Вільні виборці")
  • Альбрехт Глазер (віце-голова "Альтернативи для Німеччини")
  • Енгельберт Зоннеборне (висуванець "піратів")
  • Франк-Вальтер Штайнмайер (екс-міністр закордонних справ)
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