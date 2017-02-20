Прокуратура Чорногорії: Росія влада причетна до підготовки путчу

Російська влада була причетною до підготовки путчу в Чорногорії 2016 року, заявив спеціальний прокурор країни Мілівоє Катнич, який розслідував обставини спроби держперевороту в жовтні минулого року.

"Раніше ми мали докази, що за підготовкою змови стояли структури російських націоналістів, але тепер - що в це були залучені на певному рівні російські державні органи", - цитує Катнича агентство AFP.

Російська держава повинна провести розслідування і порушити кримінальну справу на підставі наявних документів, підкреслив прокурор, інформує DW.

Катнич уточнив, що інформацію про участь росіян у підготовці перевороту отримано за допомогою "розвідувальних служб дружніх країн", включаючи США і Великобританію, які брали участь у розслідуванні в Чорногорії - країні, яка незабаром повинна вступити в НАТО.

Ключового свідка - сербського націоналіста Александара Синджелича - запросив у Москву представник "російських військових структур" Едуард Шишмаков, щоб проінструктувати, як виконати місію. Шишмаков, котрий використовував псевдонім Широков, просив Синджелича допомогти запобігти вступу Чорногорії в НАТО - це і було головною причиною організації змови, вказав Катнич.

Прокуратура Чорногорії підозрює 25 осіб у підготовці путчу, переважно це сербські націоналісти, також у розшуку двоє росіян Володимир Попов і Едуард Широков (Шишмаков), передбачуваний головний організатор. Про те, що вони грали ключову роль у змові, чорногорські ЗМІ повідомляли ще в листопаді 2016 року.

В неділю британське видання The Telegraph опублікувало фотографії двох росіян, імовірно, Попова і Широкова, яких розшукує Інтерпол за участь в антиурядовій змові, метою якої було захоплення парламенту Чорногорії і вбивство прем'єр-міністра Міло Джукановича.

Нагадаємо, що ймовірний учасник спроби перевороту в Чорногорії Неманья Ристіч виявився на фотографії з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, зробленій під час його візиту в Белград.

У день виборів було заарештовано 20 сербів, яких запідозрили в підготовці збройних нападів на офіційні установи після закриття виборчих дільниць.

27 жовтня Сербія депортувала кількох росіян за підготовку терактів у Чорногорії.

Сербський прем'єр Александар Вучіч оприлюднив деталі плану захоплення держустанов Чорногорії після парламентських виборів 16 жовтня "за сприяння іноземного фактора". Вучіч підтвердив інформацію чорногорського спецпрокурора Мілівоє Катніча про арешт групи громадян Сербії, яка готувала захоплення Скупщини Чорногорії і стрілянину по учасниках мітингу опозиції з метою спровокувати хаос і штурм парламенту. Прем'єр також оголосив, що сербські правоохоронні органи виявили "ще кілька небезпечних груп", залучених до реалізації цього плану, за якими стоять "дуже серйозні люди".

Раніше, група російських байкерів та казаків у місті Котор на Адріатичному узбережжі в Чорногорії заснували так зване "Балканське казацьке військо".

Зазначимо, що НАТО і Чорногорія тісно співпрацювали у рамках Плану дій щодо членства з 2009 року. У грудні 2015 року глави МЗС країн НАТО ухвалили рішення запросити Чорногорію розпочати переговори щодо вступу до Альянсу.

У лютому 2016 року почалися переговори про вступ, які завершилися підписанням протоколу.

Водночас, Кремль погрожував НАТО помстою через приєднання Чорногорії.

В самій Чорногорії існують проросійські сили, які виступають проти приєднання країни до Альянсу.