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Генпрокуратура підозрює екс- заступника голови КМДА в передачі землі Іванющенку

65 га на Жуковому Острові були незаконно віддані в приватні руки
Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому заступнику голови Київської міської державної адміністрації - начальнику Головного управління земельних ресурсів у скоєнні злочину.
Генпрокуратура підозрює екс- заступника голови КМДА в передачі землі Іванющенку Фото:i.lb.ua

Чиновник за хабар незаконно погодив передачу у власність житловому кооперативу "Котміст" земельні ділянки площею 65,1 га загальною вартістю понад 1,4 млрд грн, які можуть бути включені в межі ландшафтного заповідника місцевого значення "Жуків Острів", - йдеться на сайті ГПУ.

Ім'я підозрюваного не вказано.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "Котміст" пов'язаний з колишнім нардепом від Партії регіонів Юрієм Іванющенком.

Землю, яка раніше входила до складу ландшафтного заповідника "Жуків Острів", рішенням суду повернуто у власність Києва.

У 2007 році Київрада прийняла скандальне рішення про ліквідацію заповідника "Жуків острів", його площу урізали з 1630 га до 196 га. Вилучені таким чином землі успішно роздавались під забудову.

75 гектарів землі отримав так званий обслуговуючий кооператив "Котміст", і невдовзі на них почалося будівництво особняка. За даними журналістських розслідувань, "Межигір'я-2" будував близький соратник Віктора Януковича Юрій Іванющенко (він же Юра Єнакіївський).

З січня 2015 року Іванющенко перебуває у розшуку

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21 02 2017 19:44
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