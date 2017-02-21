Генпрокуратура підозрює екс- заступника голови КМДА в передачі землі Іванющенку
Чиновник за хабар незаконно погодив передачу у власність житловому кооперативу "Котміст" земельні ділянки площею 65,1 га загальною вартістю понад 1,4 млрд грн, які можуть бути включені в межі ландшафтного заповідника місцевого значення "Жуків Острів", - йдеться на сайті ГПУ.
Ім'я підозрюваного не вказано.
Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "Котміст" пов'язаний з колишнім нардепом від Партії регіонів Юрієм Іванющенком.
Землю, яка раніше входила до складу ландшафтного заповідника "Жуків Острів", рішенням суду повернуто у власність Києва.
У 2007 році Київрада прийняла скандальне рішення про ліквідацію заповідника "Жуків острів", його площу урізали з 1630 га до 196 га. Вилучені таким чином землі успішно роздавались під забудову.
75 гектарів землі отримав так званий обслуговуючий кооператив "Котміст", і невдовзі на них почалося будівництво особняка. За даними журналістських розслідувань, "Межигір'я-2" будував близький соратник Віктора Януковича Юрій Іванющенко (він же Юра Єнакіївський).
З січня 2015 року Іванющенко перебуває у розшуку
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