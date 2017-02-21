Генпрокуратура підозрює екс- заступника голови КМДА в передачі землі Іванющенку

65 га на Жуковому Острові були незаконно віддані в приватні руки

Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому заступнику голови Київської міської державної адміністрації - начальнику Головного управління земельних ресурсів у скоєнні злочину.

Чиновник за хабар незаконно погодив передачу у власність житловому кооперативу "Котміст" земельні ділянки площею 65,1 га загальною вартістю понад 1,4 млрд грн, які можуть бути включені в межі ландшафтного заповідника місцевого значення "Жуків Острів", - йдеться на сайті ГПУ.

Ім'я підозрюваного не вказано.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "Котміст" пов'язаний з колишнім нардепом від Партії регіонів Юрієм Іванющенком.

Землю, яка раніше входила до складу ландшафтного заповідника "Жуків Острів", рішенням суду повернуто у власність Києва.

У 2007 році Київрада прийняла скандальне рішення про ліквідацію заповідника "Жуків острів", його площу урізали з 1630 га до 196 га. Вилучені таким чином землі успішно роздавались під забудову.

75 гектарів землі отримав так званий обслуговуючий кооператив "Котміст", і невдовзі на них почалося будівництво особняка. За даними журналістських розслідувань, "Межигір'я-2" будував близький соратник Віктора Януковича Юрій Іванющенко (він же Юра Єнакіївський).

З січня 2015 року Іванющенко перебуває у розшуку