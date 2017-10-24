В Білорусі проти чоловіка, який скинув пса з 5-го поверху, завели кримінальну справу
За даними слідчих, п'яний 29-річний чоловік спочатку побив тварину: бив без розбору по всьому тілу, зокрема по голові. Але цього йому виявилося замало, і мінчанин витягнув пса на загальний балкон, звідки зіштовхнув вниз. Падіння пса бачили перехожі, вони й викликали міліцію, повідомляє видання "Беларусь сегодня" з посиланням на прес-службу Слідчого комітету.
Інцидент стався минулої п'ятниці, 20 жовтня, приблизно о 16.00. Собака після приземлення загинула від отриманих травм. Живодера доставили в Московське РУВС. Спочатку його звинуватили лише в дрібному хуліганстві.
Тепер, після первинного огляду і опитування очевидців, слідчі порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 339-1 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Тепер мінчанину загрожує не тільки штраф, але, можливо, рік виправних робіт або арешт.
Нагадаємо, у серпні у Харкові чоловік "замовив" вбивство своєї вівчарки молотком за пляшку горілки.
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