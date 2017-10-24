Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Білорусі проти чоловіка, який скинув пса з 5-го поверху, завели кримінальну справу

Живодеру загрожує не тільки штраф, але, можливо, рік виправних робіт або арешт
У Білорусі за жорстоке поводження з твариною прои мінчанина, який скидав собаку з 5-го поверху будинку, завели кримінальну справу.
В Білорусі проти чоловіка, який скинув пса з 5-го поверху, завели кримінальну справу Фото: dogtricks.ru

За даними слідчих, п'яний 29-річний чоловік спочатку побив тварину: бив без розбору по всьому тілу, зокрема по голові. Але цього йому виявилося замало, і мінчанин витягнув пса на загальний балкон, звідки зіштовхнув вниз. Падіння пса бачили перехожі, вони й викликали міліцію, повідомляє видання "Беларусь сегодня" з посиланням на прес-службу Слідчого комітету.

Інцидент стався минулої п'ятниці, 20 жовтня, приблизно о 16.00. Собака після приземлення загинула від отриманих травм. Живодера доставили в Московське РУВС. Спочатку його звинуватили лише в дрібному хуліганстві.

Тепер, після первинного огляду і опитування очевидців, слідчі порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 339-1 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Тепер мінчанину загрожує не тільки штраф, але, можливо, рік виправних робіт або арешт.

Нагадаємо, у серпні у Харкові чоловік "замовив" вбивство своєї вівчарки молотком за пляшку горілки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 10 2017 12:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Хвороби не знають кордонів: міжнародна експертка Ліз Паславські про те, чому громадське здоров’я важливе?

Хвороби не знають кордонів: міжнародна експертка Ліз Паславські про те, чому громадське здоров’я важливе?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.