ПОЛІТИКА НОВИНИДесятки тисяч людей у четвер вийшли на акції протесту у Польщі після ухвалення Сеймом країни суперечливого закону про Верховний суд в рамках проведення судової реформи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Проти судової реформи у Польщі на вулиці вийшли 100 тисяч протестувальників
Найбільша демонстрація проходила у Варшаві
Фото: LUKASZ CYNALEWSKI
Найбільша демонстрація проходила у Варшаві, мерія повідомила, що на вулицях зібралися близько 50 тисяч осіб. Поліція навела значно менші цифри - 14 тисяч.
Акції протесту відбувалися також у Познані, Вроцлаві, Лодзі, Кракові, Щецині і в десятках інших міст по всій країні. Загалом у протестах взяли участь понад 100 тисяч осіб. Про це повідомляє Wyborcza.
Учасники демонстрацій вимагали від президента країни Анджея Дуди ветувати ухвалений Сеймом законопроект, який передбачає звільнення усіх нинішніх суддів Верховного суду та призначення міністром юстиції виконувачів обов'язків на їхнє місце.
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