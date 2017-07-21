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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Проти судової реформи у Польщі на вулиці вийшли 100 тисяч протестувальників

Найбільша демонстрація проходила у Варшаві
Десятки тисяч людей у четвер вийшли на акції протесту у Польщі після ухвалення Сеймом країни суперечливого закону про Верховний суд в рамках проведення судової реформи.
Проти судової реформи у Польщі на вулиці вийшли 100 тисяч протестувальників Фото: LUKASZ CYNALEWSKI

Найбільша демонстрація проходила у Варшаві, мерія повідомила, що на вулицях зібралися близько 50 тисяч осіб. Поліція навела значно менші цифри - 14 тисяч.

Акції протесту відбувалися також у Познані, Вроцлаві, Лодзі, Кракові, Щецині і в десятках інших міст по всій країні. Загалом у протестах взяли участь понад 100 тисяч осіб. Про це повідомляє Wyborcza.

Учасники демонстрацій вимагали від президента країни Анджея Дуди ветувати ухвалений Сеймом законопроект, який передбачає звільнення усіх нинішніх суддів Верховного суду та призначення міністром юстиції виконувачів обов'язків на їхнє місце.

 

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