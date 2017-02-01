Протягом доби терористи 38 разів атакували українські позиції на Донбасі

На Луганському напрямку окупанти вели вогонь по наших позиціях з гранатомети поблизу Станиці Луганської, а зі стрілецької зброї – біля Сизого

Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська вчинили 38 обстрілів позицій ЗСУ на всіх ділянках фронту.

На Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Широкине та Водяне. З 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь по Павлополю, Широкиному, Талаківці, Лебединському та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Гнутовому, Водяному, Павлополю, Лебединському, Мар’їнці, Новотроїцькому. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому і Зайцевому.

На Луганському напрямку окупанти вели вогонь по наших позиціях з гранатомети поблизу Станиці Луганської, а зі стрілецької зброї – біля Сизого.

Всього зафіксовано 38 обстрілів.

Нагадаємо, у неділю, 1 січня, троє українських військових отримали поранення на Донбасі в результаті обстрілів.