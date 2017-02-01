Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Протягом доби терористи 38 разів атакували українські позиції на Донбасі

На Луганському напрямку окупанти вели вогонь по наших позиціях з гранатомети поблизу Станиці Луганської, а зі стрілецької зброї – біля Сизого
Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська вчинили 38 обстрілів позицій ЗСУ на всіх ділянках фронту.
Протягом доби терористи 38 разів атакували українські позиції на Донбасі Фото: EPA/UPG

На Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Широкине та Водяне. З 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь по Павлополю, Широкиному, Талаківці, Лебединському та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Гнутовому, Водяному, Павлополю, Лебединському, Мар’їнці, Новотроїцькому. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому і Зайцевому.

На Луганському напрямку окупанти вели вогонь по наших позиціях з гранатомети поблизу Станиці Луганської, а зі стрілецької зброї – біля Сизого.

Всього зафіксовано 38 обстрілів.

Нагадаємо, у неділю, 1 січня, троє українських військових отримали поранення на Донбасі в результаті обстрілів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 01 2017 10:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.