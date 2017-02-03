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Причиною трагедії з гірниками на Львівщині стала пожежа

Був спалах метану
Причиною трагедії на шахті на Львівщині стала пожежа, а не вибух.
Причиною трагедії з гірниками на Львівщині стала пожежа Фото:vgolos.com.ua

Голова Львівської державної адміністрації Олег Синютка повідомив, що причиною обвалу шахти була пожежа, а не вибух, як повідомлялось раніше. Був спалах метану. Гірники пробивали нову лаву, щоб видобувати вугілля. Про це інформує Еспресо.TV.

В результаті трагедії 8 людей загинуло, 14 знаходяться в лікарні, двоє в тяжкому стані.

Зараз на місці трагедії працюють рятувальники, очікують прибуття прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. 

Нагадаємо, сьогодні у Львівській області на шахті №10 ”Степова” ВАТ "ЛьвівВугілля" за попередніми даними прогримів вибух, що призвело до обвалу гірської породи.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 272 ("Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). 

Усі гірники, які після вибуху залишилися під землею, підняті на поверхню, повідомляє ДСНС. У зв'язку з трагедією, в Україні оголошено жалобу.

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02 03 2017 19:02
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