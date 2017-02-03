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В Україні оголосили жалобу через аварію на шахті на Львівщині

У Львівській області загинули вісім шахтарів
Президент України Петро Порошенко підписав указ про всеукраїнську жалобу через аварію на шахті "Степова" біля Червонограда (Львівська область).
В Україні оголосили жалобу через аварію на шахті на Львівщині Фото: p-p.com.ua

"Президент України оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині. Відповідний указ підписано сьогодні. Також Петро Порошенко доручив Кабінету Міністрів провести перевірку всіх вугледобувних підприємств України на забезпечення засобами і дотримання норм безпеки виробництва", - повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

Нагадаємо, що 2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці - 34 гірники, з яких вісім загинули.

 

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02 03 2017 16:10
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