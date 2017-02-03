В Україні оголосили жалобу через аварію на шахті на Львівщині

Президент України Петро Порошенко підписав указ про всеукраїнську жалобу через аварію на шахті "Степова" біля Червонограда (Львівська область).

"Президент України оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині. Відповідний указ підписано сьогодні. Також Петро Порошенко доручив Кабінету Міністрів провести перевірку всіх вугледобувних підприємств України на забезпечення засобами і дотримання норм безпеки виробництва", - повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

Нагадаємо, що 2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці - 34 гірники, з яких вісім загинули.