CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко підписав указ про всеукраїнську жалобу через аварію на шахті "Степова" біля Червонограда (Львівська область).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні оголосили жалобу через аварію на шахті на Львівщині
У Львівській області загинули вісім шахтарів
Фото: p-p.com.ua
"Президент України оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині. Відповідний указ підписано сьогодні. Також Петро Порошенко доручив Кабінету Міністрів провести перевірку всіх вугледобувних підприємств України на забезпечення засобами і дотримання норм безпеки виробництва", - повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.
Нагадаємо, що 2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці - 34 гірники, з яких вісім загинули.
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02 03 2017 16:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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