Прикордонна служба виявила у вантажівках з гумдопомогою Ахметова заборонені предмети
Про це повідомляє сайт гуманітарного штабу "Допоможемо". У повідомленні міститься заклик до правоохоронних органів відкрито і оперативно провести розслідування та притягнути винних осіб до відповідальності.
"Зі свого боку Гуманітарний штаб готовий надати максимальну інформацію, яка дозволить прискорити розслідування. Штаб буде співпрацювати з правоохоронними органами. Штаб вважає неприпустимим перевезення заборонених предметів. Це зафіксовано договором між Штабом і перевізниками", - йдеться в повідомленні.
21 січня частина автоколони після додаткового огляду правоохоронців виїхала в Донецьк. 13 фур повезли на "Донбас Арену" продукти харчування.
Варто відзначити, що у Twitter з'явилося повідомлення, що під фурами гумконвою знайшли схованку з переносними та стаціонарними радіостанціями Verteks виробництва Швейцарії.
Нагадаємо, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста у 2017 році планує мобілізувати понад 60 млн доларів на цілі гуманітарної діяльності в Україні.
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