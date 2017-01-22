Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Прикордонна служба виявила у вантажівках з гумдопомогою Ахметова заборонені предмети

Частина автоколони після додаткового огляду правоохоронців виїхала в Донецьк
Прикордонна служба на пункті пропуску в Новотроїцькому виявила у двох водіїв-перевізників гуманітарної допомоги від Рината Ахметова "заборонені для перевезення предмети".
Прикордонна служба виявила у вантажівках з гумдопомогою Ахметова заборонені предмети Фото: fdu.org.ua

Про це повідомляє сайт гуманітарного штабу "Допоможемо". У повідомленні міститься заклик до правоохоронних органів відкрито і оперативно провести розслідування та притягнути винних осіб до відповідальності.

"Зі свого боку Гуманітарний штаб готовий надати максимальну інформацію, яка дозволить прискорити розслідування. Штаб буде співпрацювати з правоохоронними органами. Штаб вважає неприпустимим перевезення заборонених предметів. Це зафіксовано договором між Штабом і перевізниками", - йдеться в повідомленні.

21 січня частина автоколони після додаткового огляду правоохоронців виїхала в Донецьк. 13 фур повезли на "Донбас Арену" продукти харчування.

Варто відзначити, що у Twitter з'явилося повідомлення, що під фурами гумконвою знайшли схованку з переносними та стаціонарними радіостанціями Verteks виробництва Швейцарії.

Нагадаємо, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста у 2017 році планує мобілізувати понад 60 млн доларів на цілі гуманітарної діяльності в Україні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 01 2017 16:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Записки українського журналіста з Норвегії: розвінчування міфів і корисні поради

Записки українського журналіста з Норвегії: розвінчування міфів і корисні поради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat