Прикордонна служба виявила у вантажівках з гумдопомогою Ахметова заборонені предмети

Частина автоколони після додаткового огляду правоохоронців виїхала в Донецьк

Прикордонна служба на пункті пропуску в Новотроїцькому виявила у двох водіїв-перевізників гуманітарної допомоги від Рината Ахметова "заборонені для перевезення предмети".

Про це повідомляє сайт гуманітарного штабу "Допоможемо". У повідомленні міститься заклик до правоохоронних органів відкрито і оперативно провести розслідування та притягнути винних осіб до відповідальності.

"Зі свого боку Гуманітарний штаб готовий надати максимальну інформацію, яка дозволить прискорити розслідування. Штаб буде співпрацювати з правоохоронними органами. Штаб вважає неприпустимим перевезення заборонених предметів. Це зафіксовано договором між Штабом і перевізниками", - йдеться в повідомленні.

21 січня частина автоколони після додаткового огляду правоохоронців виїхала в Донецьк. 13 фур повезли на "Донбас Арену" продукти харчування.

Варто відзначити, що у Twitter з'явилося повідомлення, що під фурами гумконвою знайшли схованку з переносними та стаціонарними радіостанціями Verteks виробництва Швейцарії.

Нагадаємо, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста у 2017 році планує мобілізувати понад 60 млн доларів на цілі гуманітарної діяльності в Україні.