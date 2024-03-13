ООН використала новий наземний шлях з Ізраїлю, щоб доставити допомогу на північ Гази

Конвой зміг скористатися ізраїльською військовою дорогою вздовж паркану на кордоні з анклавом.

В ООН заявили, що вперше за три тижні для доставки продовольства на північ Смуги Гази використано новий наземний маршрут.

Про це пише BBC.

Ізраїльські військові заявили, що шість вантажівок Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) перетнули кордон з Газою. Доставка у вівторок ввечері була “частиною пілотного проєкту, щоб запобігти Хамасу заволодіти допомогою”.

В ООН заявили, що конвой ВПП зміг скористатися ізраїльською військовою дорогою вздовж паркану на кордоні з Газою, щоб дістатися до півночі та доставити достатньо їжі для 25 тисяч людей у місто Газа. Представники ізраїльської служби безпеки провели попередню перевірку вантажівок із гуманітарною допомогою на пункті пропуску Керем-Шалом із південною частиною Гази.

За даними міжнародної організації, у Газі щонайменше 576 тисяч людей – чверть населення – перебувають на межі голоду. Час закінчується для приблизно 300 тисяч людей, які ізольовані на півночі території, до якої агентства ООН намагалися отримати доступ протягом кількох місяців через ізраїльські обмеження та військові дії.