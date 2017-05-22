Прикордонники не пустили до Чорнобильської зони трьох київських "сталкерів"

Прикордонники відділу "Іванків" Житомирського загону спільно зі співробітниками поліції затримали трьох осіб, які намагалися потрапити у зону відчуження ЧАЕС

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Правопорушниками виявились 18 та 20-річні жителі столиці. Вони в обхід контрольного пункту намагались незаконно потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.

За порушення вимог режиму безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, на "сталкерів" оформлені адміністративні документи.

Нагадаємо, китайські компанії CCEC і GCL готові інвестувати $1 млрд у будівництво парків сонячної енергії в Чорнобильській зоні.

Україна має намір створити в чорнобильській зоні відчуження велику ферму сонячної енергії і шукає для цього інвесторів.

Відзначимо, що 4 серпня Україна уклала кредитну угоду з американським банком на $260 млн для фінансування будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні відчуження.