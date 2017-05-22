Прикордонники не пустили до Чорнобильської зони трьох київських "сталкерів"
Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.
Правопорушниками виявились 18 та 20-річні жителі столиці. Вони в обхід контрольного пункту намагались незаконно потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.
За порушення вимог режиму безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, на "сталкерів" оформлені адміністративні документи.
Нагадаємо, китайські компанії CCEC і GCL готові інвестувати $1 млрд у будівництво парків сонячної енергії в Чорнобильській зоні.
Україна має намір створити в чорнобильській зоні відчуження велику ферму сонячної енергії і шукає для цього інвесторів.
Відзначимо, що 4 серпня Україна уклала кредитну угоду з американським банком на $260 млн для фінансування будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні відчуження.
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