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Прикордонники не пустили до Чорнобильської зони трьох київських "сталкерів"

На затриманих оформлені адміністративні документи
Прикордонники відділу "Іванків" Житомирського загону спільно зі співробітниками поліції затримали трьох осіб, які намагалися потрапити у зону відчуження ЧАЕС
Прикордонники не пустили до Чорнобильської зони трьох київських "сталкерів" Фото: Наталія Дихно

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Правопорушниками виявились 18 та 20-річні жителі столиці. Вони в обхід контрольного пункту намагались незаконно потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.

За порушення вимог режиму безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, на "сталкерів" оформлені адміністративні документи.

Нагадаємо, китайські компанії CCEC і GCL готові інвестувати $1 млрд у будівництво парків сонячної енергії в Чорнобильській зоні.

Україна має намір створити в чорнобильській зоні відчуження велику ферму сонячної енергії і шукає для цього інвесторів.

Відзначимо, що 4 серпня Україна уклала кредитну угоду з американським банком на $260 млн для фінансування будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні відчуження.

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22 05 2017 22:36
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