Прикордонники виявили між Україною та Молдовою підземний "спиртопровід"
Підготовку контрабандистів до протиправної діяльності на українсько-молдовському кордону викрили в результаті проведення спільних заходів прикордонники України та Молдови, повідомляє Держприкордонслужба України.
"Так, під час перевірки прикордонники виявили близько 150 метрів пластикової труби, яка була прокладена до лінії кордону на глибині 10-20 см. Порушники, скоріш за все, планували використати її для незаконного переміщення спирту або іншої рідини із сусідньої країни. Проте прикордонники відділу "Сокиряни" Чернівецького загону спільно із молдовськими колегами вчасно помітили трубопровід, адже характерного запаху спирту чи паливно-мастильних матеріалів у ньому виявлено не було", - йдеться в повідомленні.
Наразі пластикову трубу демонтовано та доставлено до прикордонного підрозділу. Пошук осіб, причетних до підготовки до протиправної діяльності, триває.
Нагадаємо, що у Львівській області на кордоні з Польщею прикордонники вилучили 22 кг бурштину, заховані в газовому балоні автомобіля.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа