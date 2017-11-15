Прикордонники виявили між Україною та Молдовою підземний "спиртопровід"

Прикордонники України та Молдови виявили на кордоні трубопровід для переміщення спирту.

Підготовку контрабандистів до протиправної діяльності на українсько-молдовському кордону викрили в результаті проведення спільних заходів прикордонники України та Молдови, повідомляє Держприкордонслужба України.

"Так, під час перевірки прикордонники виявили близько 150 метрів пластикової труби, яка була прокладена до лінії кордону на глибині 10-20 см. Порушники, скоріш за все, планували використати її для незаконного переміщення спирту або іншої рідини із сусідньої країни. Проте прикордонники відділу "Сокиряни" Чернівецького загону спільно із молдовськими колегами вчасно помітили трубопровід, адже характерного запаху спирту чи паливно-мастильних матеріалів у ньому виявлено не було", - йдеться в повідомленні.

Наразі пластикову трубу демонтовано та доставлено до прикордонного підрозділу. Пошук осіб, причетних до підготовки до протиправної діяльності, триває.