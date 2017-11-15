Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Прикордонники виявили між Україною та Молдовою підземний "спиртопровід"

Пошук осіб, причетних до підготовки до протиправної діяльності, триває
Прикордонники України та Молдови виявили на кордоні трубопровід для переміщення спирту.
Прикордонники виявили між Україною та Молдовою підземний "спиртопровід" Фото: dpsu.gov.ua

Підготовку контрабандистів до протиправної діяльності на українсько-молдовському кордону викрили в результаті проведення спільних заходів прикордонники України та Молдови, повідомляє Держприкордонслужба України.

"Так, під час перевірки прикордонники виявили близько 150 метрів пластикової труби, яка була прокладена до лінії кордону на глибині 10-20 см. Порушники, скоріш за все, планували використати її для незаконного переміщення спирту або іншої рідини із сусідньої країни. Проте прикордонники відділу "Сокиряни" Чернівецького загону спільно із молдовськими колегами вчасно помітили трубопровід, адже характерного запаху спирту чи паливно-мастильних матеріалів у ньому виявлено не було", - йдеться в повідомленні.

Наразі пластикову трубу демонтовано та доставлено до прикордонного підрозділу. Пошук осіб, причетних до підготовки до протиправної діяльності, триває.

Нагадаємо, що у Львівській області на кордоні з Польщею прикордонники вилучили 22 кг бурштину, заховані в газовому балоні автомобіля.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 11 2017 20:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.