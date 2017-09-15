Прикордонники затримали українця, який переплив Дунай, щоб працевлаштуватись в Румунії
Біля села Чаталкіой 14 вересня близько 00.40 прикордонники помітили чоловіка, який йшов по березі річки, - повідомляє берегова охорона Румунії.
Коли його зупинили, виявилося, що у нього немає документів, що засвідчують особу. Прикордонники встановили, що чоловік є громадянином України, йому 29 років.
Сам затриманий розповів, що переплив Дунай з сумкою і мав намір знайти в Румунії роботу.
Румунські прикордонники підготували протоколом про незаконний перетин кордону і передали затриманого владі України для продовження розслідування.
Нагадаємо, ділянку українсько-румунського кордону в межах Чернівецької області охоронятимуть спільні патрулі прикордонної поліції Румунії та військовослужбовців Держприкордонслужби України.
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