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Прикордонники затримали українця, який переплив Дунай, щоб працевлаштуватись в Румунії

Зараз румунські прикордонники передали українській владі затриманого чоловіка
В Румунії прикордонники затримали громадянина України, який намагався незаконно потрапити в країну з метою працевлаштування.
Прикордонники затримали українця, який переплив Дунай, щоб працевлаштуватись в Румунії Фото: politiadefrontiera.ro

Біля села Чаталкіой 14 вересня близько 00.40 прикордонники помітили чоловіка, який йшов по березі річки, - повідомляє берегова охорона Румунії.

Коли його зупинили, виявилося, що у нього немає документів, що засвідчують особу. Прикордонники встановили, що чоловік є громадянином України, йому 29 років.

Сам затриманий розповів, що переплив Дунай з сумкою і мав намір знайти в Румунії роботу.

Румунські прикордонники підготували протоколом про незаконний перетин кордону і передали затриманого владі України для продовження розслідування.

Нагадаємо, ділянку українсько-румунського кордону в межах Чернівецької області охоронятимуть спільні патрулі прикордонної поліції Румунії та військовослужбовців Держприкордонслужби України.

 
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15 09 2017 15:22
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