Путін сказав, що говорив з Медведчуком про звільнення моряків
Про це 20 грудня під час прес-конференції заявив Путін, передає "Українська правда".
"Щодо обміну, ми цим займалися. Ось пан Медведчук за дорученням Порошенко, до речі кажучи, постійно цим займається, і нещодавно зовсім приїжджав до Москви, і ставив питання про звільнення українських військових, затриманих в Керченській протоці, точніше в Чорному морі, але я вже сказав, це питання можна буде вирішувати тільки після завершення кримінальної справи", - сказав він.
Також Путін розповів, що надає гуманітарну та іншу допомогу Донбасу, щоб людей там "остаточно не розчавили", за його словами, він і далі буде "допомагати".
За словами Путіна, в питанні врегулювання відносин, справа не в персоналіях, а в відношення до людей.
"Ми хочемо, щоб на всій території України був мир і процвітання. Ми зацікавлені в цьому, тому що Україна залишається одним з наших найбільших торгово-економічних партнерів. Торговий оборот між Україною і Росією, незважаючи на всі зусилля київської влади, зростає, в тому числі виріс на нинішній рік", - сказав Путін.
Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.
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