Путін заявив, що Київ втратив шанс реалізувати Мінськ

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нинішня влада в Україні втратила шанс реалізувати Мінські домовленості

Про це він сказав за підсумком переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає РИА-Новости.

"Переконаний, що сьогоднішня київська влада втратила шанс реалізувати Мінські домовленості тоді, коли у них були такі внутрішньополітичні можливості. Сьогодні... можливості у верхнього політичного ешелону влади стали, м'яко кажучи, набагато скромнішими у зв'язку з цілою низкою обставин, в тому числі через економічну, внутрішньополітичну ситуацію", — заявив він.

Путін додав, що "попри це потрібно продовжувати зусилля саме в "нормандському форматі", в рамках діючих угод".

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не вважає за доцільне укладення нової угоди в рамках процесу мирного врегулювання ситуації в Україні та не бачить сенсу у заміні спостерігачів місії ОБСЄ спостерігачами ООН.