Путінські "Нічні вовки" проїдуть на байках "Російськими Балканами"

У Боснії стурбовані туром прокремлівських байкарів та називають це кампанією із залякування перед виборами в країні.

19 березня байкарський рух "Нічні вовки" планує вирушити в тур під назвою "Російські Балкани", відвідавши Боснію і Герцеговину та Сербію.

Близько двох десятків байкерів розпочнуть свій рух зі столиці Сербії Белграда і планують протягом 9 днів проїхати майже дві тисячі кілометрів, - повідомляє "Радіо Свобода".

21 березня "Нічні вовки" планують відвідати Баня-Луку і зустрітися з проросійським главою "Республіки Сербської" Мілорадом Додіком.

Офіційно їхня подорож спрямована на вивчення історичної спадщини "Російської імпері" і Російської православної церкви.

Однак стурбованість щодо цього туру вже висловили балканські країни, зокрема Босніяы Герцеговина. Так, за словами міністр національної безпеки Драгана Мектича, "Нічні вовки" несуть "сильні політичні ідеї". Він також вважає, що кампанія спрямована на залякування перед виборами в країні, що заплановані на жовтень.

Міністр заявив, що путінські "вовки" планують відкрити свій офіс в місті Баня-Лука, фактичній столиці сербського регіону Республіка Сербська, щоб стежити за виборами. Влада Сербії, як зазначив Мектич, "хоче дати їм легітимність і використати у виборчому процесі".

Фото: сайт байкерського клуба "Ночные волки"

Варто додати, що російський байкарський рух з 2014 року перебуває під санкціями США за роль в підтримці Росією бойовиків на Донбасі.

Минулого місяця британське видання The Guardian писало про те, що лідер Республіки Сербської Мілорад

Додік розвинув відносини з російським байкерським клубом "Нічні вовки", які мають тісні зв'язки з Путіним і брали участь у російській війні проти України.

Також видання писало, що в березні для поліції регіону мають доставити 2,5 тисяч автоматів із Сербії.

Це відбудеться за лічені тижні до того, як в регіоні відкриється тренувальний центр, в якому радники з Росії будуть грати важливу роль. Сам Додік заявив, що

ще більше озброїть поліцію регіону нібито "для боротьби з тероризмом".

Боснійський уряд, як і західні дипломати, переконаний, що лідер автономної республіки

використає озброєну "до зубів" сербську поліцію для зміцнення своїх позицій і залякування політичних опонентів на виборах в жовтні.

Росія ж бачить у Додіку гарантію того, що Боснія і Герцеговина не вступить в НАТО. Тому вона надає велику підтримку сербському сепаратисту, який зустрічався з Володимиром Путіним щонайменше шість разів з 2014 року.

Детальніше про стратегію Європейського союзу щодо балканських країн читайте у матеріалі Тараса Качки ".