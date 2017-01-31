П'ять тролейбусів з функцією відеонагляду й автономного руху з’явились у Києві

Для маломобільних груп населення створені комфортні умови – облаштовані місця для колісних крісел, поручні, поясні ремені, засоби сигналізації водію, а також встановлені пандуси

До Києва прибули 5 нових тролейбусів, які відповідають всім сучасним українським та європейським стандартам і нормам, обладнані автономним ходом та можуть рухатись без використання штанг.

"В наше тролейбусне депо №2 прибули 5 новеньких тролейбусів "Богдан" Т70117! Основною особливістю нових "Богданів" є обладнання автономним ходом на 1 км зі швидкістю 10 км/год без використання штанг. Завдяки цьому тролейбуси зможуть об’їжджати аварійні ділянки та менше стояти в заторах", — повідомив директор "Київпастранс" Дмитро Левченко у Facebook.

За його словами, тролейбуси також обладнані сучасними системами кондиціонування в кабіні водія та в салоні, а також — системами відеонагляду. "Для маломобільних груп населення також створені комфортні умови – облаштовані місця для колісних крісел, поручні, поясні ремені, засоби сигналізації водію, а також встановлені пандуси", — додав Левченко.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому закон №4121 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті" під час пленарного засідання 17 січня.