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П'ять тролейбусів з функцією відеонагляду й автономного руху з’явились у Києві

Для маломобільних груп населення створені комфортні умови – облаштовані місця для колісних крісел, поручні, поясні ремені, засоби сигналізації водію, а також встановлені пандуси
До Києва прибули 5 нових тролейбусів, які відповідають всім сучасним українським та європейським стандартам і нормам, обладнані автономним ходом та можуть рухатись без використання штанг.
П Фото:facebook/Dmitriy Levchenko

"В наше тролейбусне депо №2 прибули 5 новеньких тролейбусів "Богдан" Т70117! Основною особливістю нових "Богданів" є обладнання автономним ходом на 1 км зі швидкістю 10 км/год без використання штанг. Завдяки цьому тролейбуси зможуть об’їжджати аварійні ділянки та менше стояти в заторах", — повідомив директор "Київпастранс" Дмитро Левченко у Facebook.

За його словами, тролейбуси також обладнані сучасними системами кондиціонування в кабіні водія та в салоні, а також — системами відеонагляду.

"Для маломобільних груп населення також створені комфортні умови – облаштовані місця для колісних крісел, поручні, поясні ремені, засоби сигналізації водію, а також встановлені пандуси", — додав Левченко.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому закон №4121 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті" під час пленарного засідання 17 січня.

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31 01 2017 17:14
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