П'ятьох активістів затримали за бійку з охороною Київради

Активісти відтягнули охоронців від входу в сесійний зал і нанесли їм кілька легких тілесних пошкоджень

Поліція затримала п'ятьох активістів, які стали призвідниками бійки з охороною в кулуарах Київради 18 травня.

"Пятеро людей затримано до з'ясування обставин", - повідомляють "Українські новини" з посиланням на представників Головного управління Нацполіції в Києві.

Активісти є представниками громадської організації "Бюро захисту екології та навколишнього середовища".

Під час бійки активісти відтягнули охоронців від входу в сесійний зал і нанесли їм кілька легких тілесних пошкоджень.

Як відомо, близько 11:00 у кулуарах Київради сталася бійка між активістами та охороною. Засідання було призупинено і відновилося лише о 12:00.

Раніше, у Харкові депутата обласної ради з фракції "Відродження" і ще двох місцевих жителів затримали після бійки зі стріляниною в селі Вільшани, де вбили рома.