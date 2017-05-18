НОВИНИПоліція затримала п'ятьох активістів, які стали призвідниками бійки з охороною в кулуарах Київради 18 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
П'ятьох активістів затримали за бійку з охороною Київради
Активісти відтягнули охоронців від входу в сесійний зал і нанесли їм кілька легких тілесних пошкоджень
Фото:pravda.com.ua
"Пятеро людей затримано до з'ясування обставин", - повідомляють "Українські новини" з посиланням на представників Головного управління Нацполіції в Києві.
Активісти є представниками громадської організації "Бюро захисту екології та навколишнього середовища".
Під час бійки активісти відтягнули охоронців від входу в сесійний зал і нанесли їм кілька легких тілесних пошкоджень.
Як відомо, близько 11:00 у кулуарах Київради сталася бійка між активістами та охороною. Засідання було призупинено і відновилося лише о 12:00.
Раніше, у Харкові депутата обласної ради з фракції "Відродження" і ще двох місцевих жителів затримали після бійки зі стріляниною в селі Вільшани, де вбили рома.
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