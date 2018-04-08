Письменник Джонатан Літтель написав відкритого листа Олегу Сенцову
Текст листа опублікувало видання The Guardian.
"Дорогий Олег Геннадійович Сенцов, ти ймовірно почуваєш себе дуже самотнім у виправній колонії Лабитнангі, найпівнічнішій в'язниці Росії, так далеко від України та рідних. Я пишу тобі, не знаючи, чи надійде цей лист до тебе, але хочу, щоб ти знав, що ти не один: є багато людей в усьому світі – таких же як ти режисерів, письменників, журналістів, активістів і просто звичайних людей, які думають про тебе, підтримують і всім серцем бажають бачити тебе вільним", – йдеться в листі.
Літтель додав, що уявляє собі страх і відчай сім'ї Сенцова.
"Триває 82 день з тих пір, як ти оголосив голодування. Ти зробив це, щоб висловити протест не лише проти несправедливості свого ув'язнення, але й щоб звільнити також 65 своїх співвітчизників, які ув'язненні в тюрмах Росії з тяжким звинуваченням. Цей жест, голодування до смерті, є одним з найбільш жорстких усіх форм протесту, які будь-хто може зробити. У твоєму випадку, тим більше, оскільки двоє твоїх дітей чекають тебе в Криму (де тебе і заарештували) з бабусею, оскільки твоя дружина була змушена тікати з України. Можна тільки уявити їх страх, їх страждання і розпач, з якими вони чіпляються за найменшу надію. Однак, незважаючи ні на що, твоє рішення почати це голодування повністю виправдане", – написав Літтель.
Нагадаємо, українські діячі культури і мистецтва, письменники, журналісти, громадські активісти звернулися до режисера і політв'язня в РФ Олега Сенцова з проханням припинити голодування.
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