Відомі українці написали листа Сенцову з проханням припинити голодування

"Ти нам потрібен. Навіть з в'язниці ти зміг об'єднати всіх нас для цієї боротьби"

Українські діячі культури і мистецтва, письменники, журналісти, громадські активісти звернулися до режисера і політв'язня в РФ Олега Сенцова з проханням припинити голодування.

Лист відправили через актрису Римму Зюбіну, яка товаришує і давно листується із Сенцовим, інформує "Левый берег".

Текст листа і прохання поширити його, висловивши свою підтримку Сенцову, опублікував київський художник Борис Єгіазарян.

"В українському суспільстві бродило переживання: чи маємо ми право просити тебе зупинити голодування? Ми дуже хвилювалися, ми не сміли звернутися до тебе. З одного боку, ми одностайні з тобою у твоїй вимозі. З іншого боку, ми боїмося за твоє життя і за життя всіх хлопців. Усі люди доброї волі і за кордоном, і в Україні підтримують твою ідею з вимогою звільнити всіх. Але мимоволі весь світ звернувся з вимогою звільнити Олега Сенцова. І в деяких випадках навіть забув суть твоєї вимоги.

У світі не так багато людей такої волі, як ти. Ми знаємо, що ти не любиш, коли про тебе говорять хороше. Але така вольова, міцна духом людина нам потрібна живою. Саме для того, щоб продовжити подальшу боротьбу за всіх наших хлопців, за яких ти готовий життя покласти. Ти нам потрібен. Навіть з в'язниці ти зміг об'єднати всіх нас для цієї боротьби", - йдеться в листі.

Наприкінці листа наведено історію, переказану Мустафою Джемілєвим. Коли Мустафа тримав найтриваліше голодування і вже був готовий попрощатися з життям, до нього на побачення приїхала мати з братом із запискою від Андрія Сахарова. У ній Сахаров писав, що просить Мустафу відмовитися від голодування. Про те, що для всіх однодумців і соратників набагато важливіше його життя, ніж його, нехай героїчна, смерть. Не врахувати думку Сахарова, відмовити Сахарову Мустафа не міг. Він припинив голодування. "Олег, ми долучаємо до нашого прохання Андрія Сахарова і Мустафи Джемілєва. Зроби для нас цей подвиг любові", - звертаються до Сенцова підписанти.

Лист, зокрема, підписали українська поетеса Ліна Костенко та її донька Оксана Пахльовська, письменники Іван Дзюба, Юрій Щербак, Євген Захаров, Юрій Андрухович, Іван Малкович, Андрій Курков, Сергій Жадан, а також Микола Княжицький, Юрій Макаров, Данило Яневський та багато інших.

Нагадаємо, активісти вивісили банер на підтримку українського режисера, політв’язня Олега Сенцова поруч з будівлею уряду Росії в Москві.