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У Москві біля будівлі уряду вивісили банер на підтримку Сенцова

На банері зображений Сенцов та "Свободу політичним в'язням"
Активісти вивісили банер на підтримку українського режисера, політв’язня Олега Сенцова поруч з будівлею уряду Росії в Москві.
У Москві біля будівлі уряду вивісили банер на підтримку Сенцова Фото: twitter.com/styazshkin

"Активісти вивісили банер "Свободу Сенцову" на фоні Білого дому", - повідомив журналіст, правозахисник Денис Стяжкін у Twitter.


Фото: twitter.com/styazshkin

На опублікованих фото можна побачити, що на банері зображений Сенцов та написано "Свободу політичним в'язням", а нижче -#SaveOlegSentsov.

Нагадаємо, у Києві на Майдані Незалежності близько 400 людей вийшли на акцію підтримки політв'язня Олега Сенцова та інших незаконно засуджених у Росії українців.

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21 07 2018 15:42
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