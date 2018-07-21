CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАктивісти вивісили банер на підтримку українського режисера, політв’язня Олега Сенцова поруч з будівлею уряду Росії в Москві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Москві біля будівлі уряду вивісили банер на підтримку Сенцова
На банері зображений Сенцов та "Свободу політичним в'язням"
Фото: twitter.com/styazshkin
"Активісти вивісили банер "Свободу Сенцову" на фоні Білого дому", - повідомив журналіст, правозахисник Денис Стяжкін у Twitter.
Фото: twitter.com/styazshkin
На опублікованих фото можна побачити, що на банері зображений Сенцов та написано "Свободу політичним в'язням", а нижче -#SaveOlegSentsov.
Нагадаємо, у Києві на Майдані Незалежності близько 400 людей вийшли на акцію підтримки політв'язня Олега Сенцова та інших незаконно засуджених у Росії українців.
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21 07 2018 15:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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