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Рада проголосувала за квоти української мови на ТБ

"За" проголосували 269 народних депутатів
Верховна Рада внесла зміни до Закону щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації №5313.
Рада проголосувала за квоти української мови на ТБ Фото: mn24.com.ua

Законопроект встановлює, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, частка передач та/або фільмів українською мовою має становити не менше як 75% протягом доби у кожному з проміжків часу з 7.00 до 18.00 та з 18.00 до 22.00, інформує "112 Україна".

Для телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення закон встановлює обов’язкову частку україномовного контенту на рівні 50%.

Окремо законопроект визначає обов’язкову частку новин державною мовою, а саме не менше 75% від загальної тривалості всіх новин у кожному з проміжків часу з 7.00 до 18.00 та з 18.00 до 22.00;

Уточнюється, що передача вважається українською мовою, якщо всі виступи дикторів (ведучих) виконані винятково українською мовою.

Однак, допускається використання без дублювання і озвучення репортажів з місць подій, які не супроводжуються коментарями або іншим текстовим супроводом ведучого.

У передачі, виконаній українською мовою, допускається використання без дублювання, озвучення:

а) репортажів з місць подій, в яких не використовуються коментарі або інший текстовий супровід дикторів (ведучих);

б) трансляцій виступів запрошених учасників (гостей) інформаційних та інформаційно-аналітичних передач, за умови, що участь того самого гостя в цій передачі носить епізодичний, не періодичний (не регулярний) характер, і він не є диктором (ведучим) передачі;

в) музичних творів з текстом (пісень), які є частиною передачі не музичного жанру, та використані в ній лише як звуковий супровід.

Зазначені обов’язкові частки передач державною мовою стосуються тільки телерадіоорганізацій, які відповідно до умов ліцензій здійснюють ефірне та багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу. 

Крім того, з голосу було внесено поправки щодо дублювання російськомовного кіно радянського періоду українською.

Ініціаторами законопроекту виступили Микола Княжицький та Вікторія Сюмар. У залі були присутні відомі українські актори та режисери, які підтримали законопроект.

Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект, який зобов'язує загальнонаціональні телеканали транслювати не менш ніж 75% ефіру державною мовою.

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