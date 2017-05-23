Рада проголосувала за квоти української мови на ТБ

Верховна Рада внесла зміни до Закону щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації №5313.

Законопроект встановлює, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, частка передач та/або фільмів українською мовою має становити не менше як 75% протягом доби у кожному з проміжків часу з 7.00 до 18.00 та з 18.00 до 22.00, інформує "112 Україна".

Для телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення закон встановлює обов’язкову частку україномовного контенту на рівні 50%.

Окремо законопроект визначає обов’язкову частку новин державною мовою, а саме не менше 75% від загальної тривалості всіх новин у кожному з проміжків часу з 7.00 до 18.00 та з 18.00 до 22.00;

Уточнюється, що передача вважається українською мовою, якщо всі виступи дикторів (ведучих) виконані винятково українською мовою.

Однак, допускається використання без дублювання і озвучення репортажів з місць подій, які не супроводжуються коментарями або іншим текстовим супроводом ведучого.

У передачі, виконаній українською мовою, допускається використання без дублювання, озвучення: