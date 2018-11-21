Рада провалила закон щодо позбавлення волі за жорстоке поводження з тваринами

Жорстоке поводження з тваринами, у тому числі безпритульними, що призвело до каліцтва чи загибелі тварини, пропонували карати позбавленням волі на строк від 2 до 8 років

Верхована Рада відхилила законопроект №6598 щодо відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

Інформація про рішення з’явилася на сайті парламенту.

Проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)" не отримав достатньої підтримки у сесійній залі.

Документ пропонував заборонити вбивати та калічити безпритульних тварин. Також хотіли заборонити утримувати ведмедів та інших хижаків у ресторанах, готелях і розважальних центрах, фото за гроші з тваринами та жебракувати з тваринами, використовувати вогонь та інші жорстокі способи під час дресирування тварин у цирку.

Нагадаємо, що 7 серпня в Одесі вперше в історії України правоохоронці оголосили підозру чоловікові за жорстоке поводження з тваринами, а суд взяв його під варту без права на внесення застави. Чоловік вбивав котів на очах у своєї маленької дитини.