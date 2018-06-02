Рада прийняла закон про створення кредитного реєстру НБУ

Верховна Рада у вівторок, 6 лютого, прийняла у другому читанні і в цілому законопроект №7114-д про створення кредитного реєстру.

За твердженням Національного банку, він дозволить запровадити ефективний інструмент оцінки кредитного ризику банками України і сприятиме підвищенню надійності банківської системи, інформує LB.ua.

За законопроект проголосували 226 народних депутатів.

У кредитному реєстрі Національного банку збиратиметься і зберігатиметься інформація про кредитні операції банків і про стан виконання зобов'язань за цими кредитами. У нього вноситимуть усіх позичальників-юросіб і фізосіб з кредитами понад 50 тис. грн.

Законопроект передбачає, що банки почнуть подавати інформацію про позичальників у кредитний реєстр НБУ з 1 квітня 2018 року, а ФГВФО - з 1 липня. Отримувати інформацію з реєстру банки зможуть не раніше ніж через шість місяців після набуття чинності закону, але не пізніше ніж з 31 грудня 2018-го.

Нагадаємо, обов'язок створити кредитний реєстр Україна взяла на себе ще у 2015 році в меморандумі з МВФ.