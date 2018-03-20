Рада прийняла закон про стратегічну екологічну оцінку

Верховна Рада на ранковому засіданні у вівторок, 20 березня, прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №6106 про стратегічну екологічну оцінку, який є однією з ключових вимог Угоди про асоціацію України і Європейського Союзу.

За нього проголосували 233 народних депутати.

При цьому ухвалення цього законопроекту розтягнулося на декілька років. Ще в жовтні 2016 року Верховна Рада проголосувала два пов'язані законопроекти про стратегічну екологічну оцінку та оцінку впливу на навколишнє середовище, але пізніше президент Петро Порошенко ветував їх.

У травні 2017 року депутати врахували поправки президента до ветованого законопроекту №2009а-д про оцінку впливу на довкілля, а також заново проголосували за стратегічну екологічну оцінку в першому читанні. До другого читання законопроект дійшов тільки зараз.

Мета цього законопроекту - створення механізму СЕО для забезпечення охорони навколишнього середовища під час прийняття стратегічних рішень при довгостроковому плануванні. Під СЕО підпадають державні та місцеві програми, схеми, плани, стратегії, містобудівна документація. Оцінка не поширюється на документи державного планування, що стосуються винятково національної оборони або надзвичайних ситуацій; бюджети, бюджетні програми та фінансові плани, а також на програми економічного та соціального розвитку АР Крим, областей, районів і міст на короткостроковий період.

Оцінка впливу на навколишнє середовище, яку проголосували раніше, стосується того, як конкретний об'єкт будівництва може впливати на природу.

Нагадаємо, в травні 2017 року в Інституті Горшеніна відбувся круглий стіл, на якому представники Верховної Ради і Міністерства екології заявили, що ці два законопроекти - найважливіші з поточного євроінтеграційного порядку денного.

Ухвалення цих законопроектів передбачено Угодою про асоціацію з ЄС та низкою міжнародних угод.