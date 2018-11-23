Рада ввела ПДВ на іноземні посилки вартістю понад 100 євро

Перехідний період заявлено з 1 січня по 30 червня 2019 року

Верховна Рада ввела податок на додану вартість на ввезення товарів у міжнародних поштових відправленнях на суму понад 100 євро для одного одержувача-фізособи.

За прийняття відповідного законопроекту №9260 в цілому проголосували 236 депутатів за мінімально необхідних 226.

Згідно з пояснювальною запискою, ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи від одного відправника буде обкладатися податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом.

Перехідний період встановлено з 1 січня по 30 червня 2019 року, впродовж якого податком на додану вартість будуть обкладатися товари, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро.

Нагадаємо, 7 грудня 2017 року Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць вартістю 150 євро кожна. Пізніше поштові оператори звернулися з проханням до Президента Петра Порошенка ветувати вказаний закон.