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Радник Білого дому: Трамп знає, що Росія втручалася у вибори в США

Росіяни також проявляли активність в Європі
Радник Білого дому з питань національної безпеки Герберт Макмастер назвав одним із найважливіших завдань розкриття російського втручання у вибори в усьому світі, щоб надалі не допустити втручання Москви в демократичний процес.
Радник Білого дому: Трамп знає, що Росія втручалася у вибори в США Фото: SARAH ROGERS / THE DAILY BEAST

Про це він заявив в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Ми маємо знайти спосіб протистояти цій дуже складній стратегії втручання. Це новий вид загрози, який Росія справді вдосконалила – використання засобів дезінформації та пропаганди, а також соціальних мереж, щоб поляризувати суспільства та спільноти", – сказав радник Білого дому.

"Росія втручалася у президентські вибори у США у 2016 році, і Дональд Трамп знає про це, - наголосив Макмастер.

"Росіяни також проявляли активність в Європі, - зазначив генерал, - і під час недавніх виборів у Франції, і на іспанському референдумі про статус Каталонії. Ми бачили їх активність в Мексиці, спроби спровокувати путч в Чорногорії" - вказав він.

"Зірвати завісу з російської кампанії дестабілізації - це перший важливий крок, який дозволить всім побачити їхні справжні наміри, а це послабить їх можливості сіяти невпевненість в людях і налаштовувати спільноти один проти одного", - вважає радник президента Трампа.

За його словами, Росія як і раніше заперечує свою причетність до подібних дій, але робить це все менш переконливо.

"Ці ж самі люди заявляли: "Ні, ми не збивали авіалайнер і не вбивали всіх цих людей"; "Ні, наших солдатів немає в Криму і на сході України"; "Ми не надаємо підтримки сирійському режиму, відповідальному за масові вбивства власних громадян з використанням хімічної зброї". Сьогодні цим словам уже ніхто не вірить", - заявив Макмастер.

Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп вважає, що підтримка гарних відносин з Росією є хорошою, а не поганою річчю.

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