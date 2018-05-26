"Реал" утретє поспіль виграв Лігу чемпіонів

Мадридський "Реал" здолав англійський "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів у суботу, 26 травня.

Матч, який відбувся на стадіоні "Олімпійський" в Києві, завершився з рахунком 3:1 на користь "Реала".

Голи забили Карім Бензема (51) та Гарет Бейл (64, 83); у Ліверпуля – Садьйо Мане (55).

Іспанський клуб здобув Кубок чемпіонів утринадцяте і втретє поспіль – Ліги чемпіонів. Крім того, іспанці виграли сім останніх фіналів, в яких брали участь.



Фото: twitter.com/ChampionsLeague



Фото: twitter.com/ChampionsLeague



Фото: twitter.com/ChampionsLeague



Фото: twitter.com/ChampionsLeague



Фото: twitter.com/ChampionsLeague

За даними УЄФА, станом на вересень 2017 року мадридський "Реал" – найпопулярніший клуб Європи. Його підтримує понад 7,3 млн фанатів. "Ліверпуль" у топ-10 популярних клубів на 8 місці, за британців уболіває трохи більше 4 мільйонів футбольних фанатів.