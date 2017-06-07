Реформи в Україні стають нерішучими, - Джонсон
Про це Джонсон сказав, відкриваючи міжнародну конференцію щодо реформ в Україні, яка проходить у Лондоні, повідомляє "Європейська правда".
"Я зараз скажу мантру, яку ви багато разів чули: Україна за три роки після революції зробили більше, ніж за десятиріччя. Це так. Але є все більше ознак того, що реформи стають нерішучими", - заявив Джонсон, згадавши, зокрема, проблеми у проведенні судової реформи та змін у державній службі.
Джонсон наголосив, що є шість напрямків, прогрес у яких є найважливішим для міжнародних партнерів – це виборча реформа, медична, судова, пенсійна, реформа держслужби та приватизація, – і висловив сподівання на успіх перетворень в Україні.
Водночас ключове значення, за його словами, має створення незалежної та неупередженої системи правосуддя.
"Інвестори будуть робити бізнес в Україні, тільки якщо знатимуть, що їхні контракти виконуватимуться і вони можуть розраховувати на судовий захист для їх виконання", - заявив він.
Нагадаємо, що глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що в країні все ще є група олігархів, які намагаються протистояти реформам.
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