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Регламентний комітет Верховної Ради хоче заборонити знімати депутатів без їхньої згоди

Матеріали, зняті без згоди депутатів, повинні, на думку Комітету, вилучатися
Регламентний комітет Верховної Ради виступає за заборону знімати народних депутатів без їхньої згоди і вилучення у журналістів відеоматеріалів, якщо вони були зроблені після заборони депутата.
Регламентний комітет Верховної Ради хоче заборонити знімати депутатів без їхньої згоди Фото: dt.ua

Про це повідомляється в листі за підписом голови комітету Павла Пинзеника, який оприлюднила керівник комітету з питань свободи слова Ольга Червакова. Комітет погодився, що робота ЗМІ, акредитованих у Верховній Раді, має бути відкритою, але при цьому додав, що на зйомку має бути згода політика.

"Зйомка, яка проводиться відкрито, має бути не прихованою (не таємною) для особи, щодо якої здійснюється ця зйомка. Припускається зйомка особи без її згоди, якщо вона проводиться, зокрема, відкрито в публічних місцях, поки особа, яку знімають на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку не висловить своє заперечення щодо цього, в такому разі зйомка повинна бути припинена, а моменти запису з участю цієї особи вилучені", – йдеться в листі.

При цьому Комітет посилається на статтю 307 Цивільного Кодексу України, якою передбачено, що фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. У регламентному комітеті також наголосили, що "виконання журналістами своїх професійних обов'язків не повинно виходити за межі конституційних принципів, згідно з якими, не допускається збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди". Комітет не уточнив, чи є розмова депутата в кулуарах парламенту конфіденційною інформацією.

"Тобто, комітет з питань регламенту вважає законним і правильним те, що Кримінальним Кодексом трактується як злочин, а Конституцією і законом про інформацію – як цензура!", – зазначила Ольга Червакова.

Вона нагадала, що 171 стаття Кримінального кодексу чітко говорить, що за незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів загрожує до 3 років в'язниці, а за вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків – 4 роки.


Фото: facebook.com/chervakova


Фото: facebook.com/chervakova


Фото: facebook.com/chervakova


Фото: facebook.com/chervakova


Фото: facebook.com/chervakova


Фото: facebook.com/chervakova


Фото: facebook.com/chervakova

Нагадаємо, Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради пропонує створити у парламенті прес-центр для журналістів, водночас обмеживши їм доступ до кулуарів на першому й другому поверхах.

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01 08 2018 17:51
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