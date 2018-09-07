Журналістам можуть обмежити доступ до кулуарів Верховної Ради
Про це йдеться у рішенні комітету про розгляд листа прес-служби Апарату парламенту щодо впорядкування роботи журналістів і технічних працівників ЗМІ, акредитованих при Верховній Раді, оприлюдненому 9 липня.
Зокрема комітет пропонує ініціювати робочу групи, яка б розглянула кілька ініціатив, зокрема і про те щоб напрацювати пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, які визначають порядок доступу до відкритих пленарних засідань.
Пропонується прописати, що доступ на перший і другий поверхи кулуарів ВР матимуть народні депутати та "інші відвідувачі – представники органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, іноземних громадян та громадян України, допуск яких здійснюється за службовими посвідченнями, тимчасовими та гостьовими квитками".
В.о. голови регламентного комітету Павло Пинзеник у коментарі "Українській правді" зазначив, що пропозиція комітету полягає в наступному:
"Прес-центр зробити на третьому, а не на другому. І потоки розділити так, щоб була частина кулуарів без журналістів. В буфет пропонували прохід без обмежень!".
Водночас на прийнятті з нагоди Дня журналіста в червні 2018 року спікер Верховної Ради Андрій Парубій на пряме запитання журналістів, чи можливе обмеження доступу до кулуарів, запевняв, що "поки він – спікер парламенту, цього не буде".
На третьому поверсі парламенту розташовуються вхід до ложі преси. На другому – вхід до сесійної зали парламенту. Журналісти зазвичай беруть коментарі народних депутатів у кулуарах другого поверху.
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