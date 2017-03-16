Рішення Гавайського суду про міграційний указ є безпрецедентним перевищення повноважень, - Трамп

Трамп обіцяє боротися з цим рішенням до останнього

Президент США Дональд Трамп вважає, що рішення судді штату Гаваї, яке заблокувало новий закон про мігрантів, є "безпрецедентним перевищенням повноважень".

Про це американський лідер заявив на мітингу в місті Нешвілл штату Теннесі.

"Це, на думку багатьох, безпрецедентне перевищення суддівських повноважень", - сказав Трамп, повідомляє Reuters.

"Ми будемо боротися з цим рішенням так довго, скільки воно буде існувати", - продовжив президент. "Аж до Верховного суду", - заявив Трамп.

Пізніше своє "категоричну незгоду" з постановою судді Гаваїв також висловили представники Мін'юсту США.

Нагадаємо, що Федеральний суд в американському місті Гонолулу (штат Гаваї) 15 березня наклав тимчасову заборону на виконання нового міграційного указу Дональда Трампа в масштабах всієї країни.

Як повідомлялось, Трамп в понеділок 6 березня підписав новий закон про тимчасову заборону на в’їзд до країни громадян низки мусульманських країн.

П'ять американських штатів подали позови, оскарживши конституційність нового указу президента Трампа, яким призупиняється в'їзд в США громадян декількох країн, де більшість населення складають мусульмани.