Рішення Гавайського суду про міграційний указ є безпрецедентним перевищення повноважень, - Трамп
Про це американський лідер заявив на мітингу в місті Нешвілл штату Теннесі.
"Це, на думку багатьох, безпрецедентне перевищення суддівських повноважень", - сказав Трамп, повідомляє Reuters.
"Ми будемо боротися з цим рішенням так довго, скільки воно буде існувати", - продовжив президент. "Аж до Верховного суду", - заявив Трамп.
Пізніше своє "категоричну незгоду" з постановою судді Гаваїв також висловили представники Мін'юсту США.
Нагадаємо, що Федеральний суд в американському місті Гонолулу (штат Гаваї) 15 березня наклав тимчасову заборону на виконання нового міграційного указу Дональда Трампа в масштабах всієї країни.
Як повідомлялось, Трамп в понеділок 6 березня підписав новий закон про тимчасову заборону на в’їзд до країни громадян низки мусульманських країн.
П'ять американських штатів подали позови, оскарживши конституційність нового указу президента Трампа, яким призупиняється в'їзд в США громадян декількох країн, де більшість населення складають мусульмани.
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