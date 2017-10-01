Після виборів у Франції набуде чинності рішення про безвіз для України з ЄС, - МЗС
У цьому переконує заступник глави українського МЗС Олена Зеркаль, інформує "Європейська правда".
"Наш таймлайн, по якому ми зараз рухаємося до безвізового (принаймні, як я його бачу), говорить про те, що остаточне рішення про безвіз буде прийнято до виборів у Франції, але воно вступить у силу, швидше за все, не раніше цих виборів", - зазначила вона.
Варто відзначити, що цьогоріч у Франції відбудуться президентські вибори: перший тур заплановано на 23 квітня, другий - на 7 травня.
Нагадаємо, що 15 грудня 2016 року Європейський парламент оприлюднив нову індикативну дату розгляду питання про безвізовий режим для України.
Окрім того, Європарламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму. Механізм зупинення безвізового режиму в першу чергу стосується України, Грузії та Косово.
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