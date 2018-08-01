Різдво на фронті пройшло майже без обстрілів
"Сьогоднішній день в районі проведення АТО, вперше в новому році пройшов без порушень режиму припинення вогню. Станом на 18:00 великого свята Різдва Христового уздовж всієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодної озброєної провокації", - йдеться у вечірньому зведенні військових.
Штаб АТО наголошує на необхідності забезпечення миру і спокою в зв'язку з різдвяними святами і підтверджує прихильність дотриманню стійкого припинення вогню, досягнутого на засіданні Тристоронньої контактної групи.
Водночас, у темний час доби військові все ж зафіксували один обстріл.
"Майже добу протрималось Різдвяне перемир'я. Але ввечері ворог не зміг втриматися від провокацій і зірвав домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню... Під час виконання бойового завдання на луганському напрямку за минулу добу поранення отримав один військовослужбовець Збройних сил України. Його оперативно доставили в військово медичний заклад", - йдеться в ранковому зведенні.
Обстріл стався в районі Верхньоторецька, де бойовики стріляли з мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї. Бойовики випустили в бік українських захисників півтора десятка мін. Українські військові вогонь не відкривали.
Нагадаємо, що 6 січня незаконні збройні формування на Донбасі один раз відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.
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