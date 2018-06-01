Різдвяної ночі в Києві наземний транспорт і метро працюватимуть на три години довше
Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Крім того, 7 січня з 12 до 15 години будуть змінені шляхи слідування тролейбусних маршрутів №6, №16, №18:
- тролейбуси маршруту №6 курсуватимуть зі змінами: від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";
- тролейбуси маршруту №16 курсуватимуть від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
- тролейбуси маршруту №18 курсуватимуть від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
- автобуси маршруту №24, №114 курсуватимуть по трасі руху робочого дня.
У Різдвяну ніч також продовжується робота автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі (150,155,157,166,181,182,183,193,208,220,433, 500,502,516,530,537,550,586).
Нагадаємо, президент Петро Порошенко разом з родиною привітали українців з Різдвом Христовим.
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