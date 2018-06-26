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РНБО дозволила експорт оборонної продукції без посередництва спеціалізованих держкомпаній

Рішення РНБО щодо лібералізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств ОПК введено в дію
Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо лібералізації зовнішньоекономічної діяльності українських компаній оборонно-промислового комплексу.
РНБО дозволила експорт оборонної продукції без посередництва спеціалізованих держкомпаній Фото: unian.ua

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час брифінгу у вівторок, 26 червня.

За його словами, рішення РНБО України передбачає лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності для підприємств оборонно-промислового комплексу, "зокрема, дозвіл на експорт власної продукції без посередництва державних спеціалізованих компаній, всім виробникам військової техніки і зброї незалежно від форми власності".

"Дозволено імпорт продукції військового призначення для власних потреб виробників військової техніки і зброї, а також імпорт для недержавних підприємств, що мають прямі дилерські угоди з закордонними виробниками озброєнь", – повідомив Турчинов, додавши, що також знято обмеження щодо прямих контрактів для вітчизняних міністерств силового блоку, зокрема, Міністерства оборони, щодо закупівлі зброї та військової техніки за кордоном.

Також Секретар РНБО поінформував, що для реалізації цього рішення РНБО доручила Уряду внести зміни  до відповідних нормативних актів Кабінету Міністрів України щодо спрощення процедур надання підприємствам різних форм власності повноважень на зазначені імпортно-експортні операції.

"Крім того, Уряду доручено розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти змін до законів України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про державне оборонне замовлення" та інших законодавчих актів України", – сказав Турчинов.

Нагадаємо, секретар РНБО заявив про ініціювання перед Кабінетом міністрів України та Верховною Радою України зняття обмежень на законодавчому рівні щодо приватизації та залучення інвестицій до вітчизняних державних оборонних підприємств.

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26 06 2018 19:59
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