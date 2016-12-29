РНБО прийняла Доктрину інформаційної безпеки України
Міністр інформаційної політики Юрій Стець заявив: "Цей документ – наше політичне бачення, спрямоване на забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері", - повідомляє прес-центр Міністерства інформаційної політики України.
Зокрема, доктрина визначає національні інтереси в інформаційній сфері, мету, завдання, принципи, напрями, пріоритети і механізми формування та реалізації державної інформаційної політики.
Пріоритетними у документі названо такі напрями:
- створення та розвиток структур, що відповідають за інформаційно-психологічну безпеку, насамперед у Збройних силах України, з урахуванням практики держав-членів НАТО;
- розвиток і захист технологічної інфраструктури забезпечення інформаційної безпеки України;
- забезпечення повного покриття території України цифровим мовленням, передусім прикордонних і тимчасово окупованих територій тощо.
Документ підготувало Міністерство інформполітики України, опрацював апарат РНБО. Також доктрина включає зауваження від Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики, МОУ, СБУ, НІСД. Окрім того, до розробки документа було залучено Експертну раду при МІП, до складу якої входять народні депутати України, експерти у сфері інформаційної безпеки, науковці, журналісти та представники громадськості.
Також доктрину обговорили з європейськими партнерами України.
Нагадаємо, голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар заявила, що міністерство інформаційної політики України повинно, перш за все, виконувати свою роботу щодо захисту українського інформаційного простору, а не перекладати відповідальність на Верховну Раду.
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