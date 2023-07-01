Зеленський ввів сакнції проти росія і грузинської авікомпанії, яка почала літати в рф

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичної та 290 юридичних осіб.

До списку санкцій потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до росії. Про це йдеться в указі президента. До новго санкційному списку квийшли: керівники казанського заводу Електроприлад;

керівники Пермського національного дослідницького політехнічного університету;

Латипов Марат Раїсович - начальник МНС по Башкортостану;

Олексій Суслопаров - гендиректор Проксі Технолоджі. Компанія, яка розробляє системи виявлення та придушення дронів;

Вадим Волковицький - російський військовий діяч, генерал-лейтенант запасу;

керівництво Науково-виробниче підприємство Салют, яке виробляє корабельні радари;

акціонерне товариство Авіаремонт;

Болховський завод напівпровідникових приладів.

Високовський механічний завод

Науково-дослідницький інститут сталі

Ростовський оптико-механічний завод