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Зеленський ввів сакнції проти росія і грузинської авікомпанії, яка почала літати в рф

01 липня 2023, 15:13
Зеленський ввів сакнції проти росія і грузинської авікомпанії, яка почала літати в рф
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичної та 290 юридичних осіб.

До списку санкцій потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до росії.

Про це йдеться в указі президента.

До новго санкційному списку квийшли: 

  • керівники казанського заводу Електроприлад;

  • керівники Пермського національного дослідницького політехнічного університету;

  • Латипов Марат Раїсович - начальник МНС по Башкортостану;

  • Олексій Суслопаров - гендиректор Проксі Технолоджі. Компанія, яка розробляє системи виявлення та придушення дронів;

  • Вадим Волковицький - російський військовий діяч, генерал-лейтенант запасу;

  • керівництво Науково-виробниче підприємство Салют, яке виробляє корабельні радари;

  • акціонерне товариство Авіаремонт;

  • Болховський завод напівпровідникових приладів.

  • Високовський механічний завод

  • Науково-дослідницький інститут сталі

  • Ростовський оптико-механічний завод

РНБОсанкціїзеленський

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