Зеленський ввів сакнції проти росія і грузинської авікомпанії, яка почала літати в рф
До списку санкцій потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до росії.
Про це йдеться в указі президента.
До новго санкційному списку квийшли:
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керівники казанського заводу Електроприлад;
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керівники Пермського національного дослідницького політехнічного університету;
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Латипов Марат Раїсович - начальник МНС по Башкортостану;
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Олексій Суслопаров - гендиректор Проксі Технолоджі. Компанія, яка розробляє системи виявлення та придушення дронів;
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Вадим Волковицький - російський військовий діяч, генерал-лейтенант запасу;
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керівництво Науково-виробниче підприємство Салют, яке виробляє корабельні радари;
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акціонерне товариство Авіаремонт;
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Болховський завод напівпровідникових приладів.
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Високовський механічний завод
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Науково-дослідницький інститут сталі
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Ростовський оптико-механічний завод